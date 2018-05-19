Онлайн-трансляции ЧМ по хоккею 19 мая: матчи полуфинальной стадии

Сегодня, 19 мая, в Дании состоятся полуфинальные матчи чемпионата мира 2018 года по хоккею. В первом полуфинале силами будут мериться сборные Швеции и США, во втором Канада встретится с неожиданным противником — сборной Швейцарии. Следите за перипетиями матчей в онлайн-трансляциях «Чемпионата».



Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею – 2018



Швеция — США:

Канада — Швейцария:

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