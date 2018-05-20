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Россияне в плей-офф НХЛ: 28 сейвов Василевского, результативная серия Кузнецова

Россияне в плей-офф НХЛ: 28 сейвов Василевского, результативная серия Кузнецова
Хоккей / НХЛ

В пятом матче финала Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и победил — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1). «Тампа» одержала третью подряд победу в серии, выйдя вперёд в счёте — 3-2.

Голами в составе «Кэпиталз» отметились Евгений Кузнецов, который набирает очки в восьми матчах подряд и вышел на первое место в бомбардирской гонке плей-офф НХЛ, а также Александр Овечкин. Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт результативную передачу. Защитник Михаил Сергачёв провёл на льду 12 минут 3 секунды и заблокировал бросок. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 28 бросков из 30. Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов окончил матч с показателем «-2».

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт в матчеСчёт в серии
Василевский«Тампа»28 из 3093,33:23-2
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремяСчёт в серии
Кучеров (н)«Тампа»0+100200-15.253-2
Овечкин (н)«Вашингтон»1+0-10360-20.162-3
Кузнецов (н)«Вашингтон»1+0+1040027%18.162-3
Сергачёв (з)«Тампа»0+000011-12.033-2
Орлов (з)«Вашингтон»0+0-20212-19.292-3
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