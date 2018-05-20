Россияне в плей-офф НХЛ: 28 сейвов Василевского, результативная серия Кузнецова

В пятом матче финала Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и победил — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1). «Тампа» одержала третью подряд победу в серии, выйдя вперёд в счёте — 3-2.
Голами в составе «Кэпиталз» отметились Евгений Кузнецов, который набирает очки в восьми матчах подряд и вышел на первое место в бомбардирской гонке плей-офф НХЛ, а также Александр Овечкин. Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт результативную передачу. Защитник Михаил Сергачёв провёл на льду 12 минут 3 секунды и заблокировал бросок. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 28 бросков из 30. Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов окончил матч с показателем «-2».
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт в матче
|Счёт в серии
|Василевский
|«Тампа»
|28 из 30
|93,3
|3:2
|3-2
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Счёт в серии
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+1
|0
|0
|2
|0
|0
|-
|15.25
|3-2
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|-1
|0
|3
|6
|0
|-
|20.16
|2-3
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|+1
|0
|4
|0
|0
|27%
|18.16
|2-3
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|1
|-
|12.03
|3-2
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|-2
|0
|2
|1
|2
|-
|19.29
|2-3
«Если бы у бабушки был...» Овечкин и Ко в шаге от вылета
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