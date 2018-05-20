Россияне в плей-офф НХЛ: 28 сейвов Василевского, результативная серия Кузнецова

В пятом матче финала Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и победил — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1). «Тампа» одержала третью подряд победу в серии, выйдя вперёд в счёте — 3-2.

Голами в составе «Кэпиталз» отметились Евгений Кузнецов, который набирает очки в восьми матчах подряд и вышел на первое место в бомбардирской гонке плей-офф НХЛ, а также Александр Овечкин. Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт результативную передачу. Защитник Михаил Сергачёв провёл на льду 12 минут 3 секунды и заблокировал бросок. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 28 бросков из 30. Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов окончил матч с показателем «-2».

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт в матче Счёт в серии Василевский «Тампа» 28 из 30 93,3 3:2 3-2

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Счёт в серии Кучеров (н) «Тампа» 0+1 0 0 2 0 0 - 15.25 3-2 Овечкин (н) «Вашингтон» 1+0 -1 0 3 6 0 - 20.16 2-3 Кузнецов (н) «Вашингтон» 1+0 +1 0 4 0 0 27% 18.16 2-3 Сергачёв (з) «Тампа» 0+0 0 0 0 1 1 - 12.03 3-2 Орлов (з) «Вашингтон» 0+0 -2 0 2 1 2 - 19.29 2-3