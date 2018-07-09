Во «Флориде» готовы предоставить Денисенко шанс начать сезон-2018/19 в НХЛ

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Дэйл Тэллон высоко оценил уровень мастерства российского нападающего Григория Денисенко.

«Он очень подвижен, техничен, у него взрывная скорость. Из таких получаются особенные крайние нападающие. Он идёт в борьбу, уверенно себя там чувствует, может забить или сыграть в пас. Он быстр и изобретателен.

Может ли он начать следующий сезон в НХЛ? Почему нет? Это взрывной игрок, у него хорошие габариты, он способный парень. Так почему бы не дать ему шанс?» — цитирует Тэллона официальный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне Денисенко принял участие в четырёх матчах плей-офф КХЛ в составе «Локомотива». Контракт 17-летнего форварда с ярославским клубом рассчитан до 2020 года.