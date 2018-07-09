Денисенко: я приложу все усилия, чтобы попасть в НХЛ как можно быстрее

Нападающий «Локомотива» Григорий Денисенко заявил о желании играть в НХЛ в следующем сезоне. Российский форвард задрафтован «Флоридой Пантерз», но имеет действующий контракт с ярославским клубом ещё на два сезона.

«Не я буду решать, играть мне в НХЛ в этом году или нет. Решение остаётся за тренером. Но я сделаю всё возможное, чтобы сыграть в лиге уже в этом году. Я буду очень стараться. Но только Бугнер (главный тренер «Флориды». — Прим. «Чемпионата») решит, попаду ли я в состав команды. Хотя сейчас это не так уж важно. Я хочу в каждом сезоне подниматься на более высокий уровень. Мне сложно сказать, как далеко я нахожусь от НХЛ, потому что никогда здесь не играл. Но я очень стараюсь, когда выхожу на лёд. И буду делать всё возможное, чтобы расти. Я приложу все усилия, чтобы попасть в НХЛ как можно быстрее», — цитирует Денисенко официальный сайт НХЛ.