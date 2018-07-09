Маккейб — о Денисенко: замечательный парень, из него получится особенный игрок

Знаменитый в прошлом игрок, а ныне директор по развитию игроков «Флориды Пантерз» Брайан Маккейб высоко оценил уровень мастерства российского нападающего Григория Денисенко.

«Замечательный парень. Очень непросто через неделю после драфта, не владея английским языком, впервые оказаться во Флориде. Из него получится особенный хоккеист. Такое мнение у меня сложилось по итогам этой недели», — цитирует Маккейба официальный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне Денисенко принял участие в четырёх матчах плей-офф КХЛ в составе «Локомотива». Контракт 17-летнего форварда с ярославским клубом рассчитан до 2020 года.