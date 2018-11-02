Кутюр: Бобровский уже брал «Везину», а сегодня не дал «Сан-Хосе» вторых шансов

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр отметил игру вратаря Сергея Бобровского в проигранном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (1:4). Российский голкипер по ходу встречи отразил 44 броска из 45.

«Они провели хороший матч. Соперник лучше старался, лучше боролся. Они выиграли больше единоборств, превзошли нас в усердии. Вратарь «Коламбуса» видел все броски и не дал «Сан-Хосе» вторых шансов. Мы не сумели создать трафик перед Бобровским. Он хороший вратарь, уже брал «Везину». Когда мы создавали трафик, тогда у нас были шансы, но таких моментов было слишком мало», — цитирует Кутюра официальный сайт НХЛ.

Российский вратарь пропустил встречи с «Сент-Луис Блюз» (7:4) и «Баффало Сэйбрз» (5:4 ОТ). Он остался в запасе и в игре с «Детройт Ред Уингз» (3:5), однако вышел на замену после того, как Йоонас Корписало пропустил три гола за 13 минут. В этом сезоне до матча с «Шаркс» 30-летний Бобровский имел удручающую статистику. На его счету были две победы в семи матчах при коэффициенте надёжности 3,58 и проценте отражённых бросков 88,2.