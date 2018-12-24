Денисенко: в плане тактики ещё не полностью удаётся выполнять установку тренеров

Нападающий молодёжной сборной России Григорий Денисенко прокомментировал победу в товарищеской игре со швейцарцами со счётом 4:1. В ближайшее время тренерский штаб назовёт окончательный состав на молодёжный чемпионат мира.



«Думаю, сыграли неплохо, но ещё есть над чем работать. В плане тактики ещё не полностью удаётся выполнять установку тренеров.



По поводу дубля нужно сказать спасибо партнёрам. Они всё для меня сделали. При всём уважении к сборной Швейцарии на турнире будут соперники сильнее. Так что о нашей сыгранности с Костиным можно будет говорить после важных матчей. Но с Климом мне точно играется комфортно», — цитирует игрока пресс-служба Федерации хоккея России.



Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, где её соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.

Сборная России U20 обыграла швейцарцев в товарищеской игре перед МЧМ-2019