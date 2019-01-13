Три очка Локтионова и шайба Слепца помогли «Локомотиву» обыграть «Адмирал»

«Локомотив» переиграл «Адмирал» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 4:2 в пользу команды Дмитрия Квартальнова.

Счёт был открыт на последней минуте стартового периода, отличился Андрей Локтионов. Лидер гостей воспользовался грубейшей ошибкой вратаря «Адмирала» Антона Красоткина. В начале второго периода Владимир Бутузов восстановил равновесие, но ещё до перерыва гостям удалось создать весомый задел в счёте. Вперёд «Локомотив» вывел Егор Аверин, а незадолго до перерыва Кирилл Слепец забросил первую шайбу за карьеру в КХЛ. В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами. На гол Брэндона Козуна ответил Константин Глазачев.

Обзор лучших моментов матча также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Локтионов стал самым результативным игроком матча — на его счету 3 (1+2) очка. Это первый матч нападающего после травмы.