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Три очка Локтионова и шайба Слепца помогли «Локомотиву» обыграть «Адмирал»

Три очка Локтионова и шайба Слепца помогли «Локомотиву» обыграть «Адмирал»
Хоккей / КХЛ

«Локомотив» переиграл «Адмирал» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 4:2 в пользу команды Дмитрия Квартальнова.

Счёт был открыт на последней минуте стартового периода, отличился Андрей Локтионов. Лидер гостей воспользовался грубейшей ошибкой вратаря «Адмирала» Антона Красоткина. В начале второго периода Владимир Бутузов восстановил равновесие, но ещё до перерыва гостям удалось создать весомый задел в счёте. Вперёд «Локомотив» вывел Егор Аверин, а незадолго до перерыва Кирилл Слепец забросил первую шайбу за карьеру в КХЛ. В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами. На гол Брэндона Козуна ответил Константин Глазачев.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2019, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
2:4
0:1, 1:2, 1:1
Локомотив
Ярославль
0:1 – Локтионов – 19:04 (4x5), 1:1 – Бутузов (Кубат, Козловский) – 22:45 (5x4), 1:2 – Аверин (Локтионов) – 30:46 (5x5), 1:3 – Слепец (Алексеев, Апальков) – 37:24 (5x5), 1:4 – Козун (Локтионов, Аверин) – 52:39 (5x5), 2:4 – Глазачев (Черников, Угольников) – 58:31 (6x5)

Обзор лучших моментов матча также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Локтионов стал самым результативным игроком матча — на его счету 3 (1+2) очка. Это первый матч нападающего после травмы.

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