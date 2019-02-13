Континентальная хоккейная лига опубликовала на своём официальном сайте список травмированных игроков.
«Авангард»:
Емелин Алексей
Рямё Карри.
«Автомобилист»:
Кольцов Кирилл
Макаров Андрей
Мамкин Михаил.
«Ак Барс»:
Гарипов Эмиль
Педан Андрей
Потапов Алексей.
«Амур»:
Мурыгин Алексей
Руденков Игорь
Турбин Павел.
«Барыс»:
Валк Кёртис.
«Витязь»:
Сёмин Александр.
«Динамо» Мн:
Буйницкий Дмитрий
Готовец Кирилл
Костицын Андрей
Осипов Денис
Павлович Александр
Степанов Андрей.
«Динамо» Р:
Разгалс Френкс
Скворцов Гунарс.
«Йокерит»:
Ландин Майкю
«Куньлунь Ред Стар»:
Бартулис Оскарс
Граньяни Марк-Андре
Кейн Кори
Лаюнен Вилле
Николлс Джош
Сундстрём Юхан
«Нефтехимик»:
Пуустинен Юусо
«Салават Юлаев»:
Хохряков Пётр.
«Северсталь»:
Артамкин Алексей
Корнеев Константин
Купцов Сергей.
«Сибирь»:
Алексеев Константин
Мнацян Самвел
Первушин Владимир.
СКА:
Земчёнок Артём
Кетов Евгений.
«Слован»:
Месарош Андрей.
«Спартак»:
Гришин Алексей
Кутейкин Андрей
Никонцев Анатолий.
«Торпедо»:
Боди Мэтью
Галимов Станислав.
«Трактор»:
Рясенский Евгений
Сухачёв Владислав
Шинин Александр
Щехура Пол.
ХК «Динамо» М:
Алексеев Андрей
Афиногенов Максим
Кулёмин Вячеслав
Тарасов Даниил.
ХК «Сочи»:
Мосалёв Денис
Погоришный Олег
Томилин Артём
Щитов Никита.
Опубликован список травмированных игроков КХЛ