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Опубликован список травмированных игроков КХЛ

Опубликован список травмированных игроков КХЛ
Хоккей / КХЛ

Континентальная хоккейная лига опубликовала на своём официальном сайте список травмированных игроков.

«Авангард»:
Емелин Алексей
Рямё Карри.

«Автомобилист»:
Кольцов Кирилл
Макаров Андрей
Мамкин Михаил.

«Ак Барс»:
Гарипов Эмиль
Педан Андрей
Потапов Алексей.

«Амур»:
Мурыгин Алексей
Руденков Игорь
Турбин Павел.

«Барыс»:
Валк Кёртис.

«Витязь»:
Сёмин Александр.

«Динамо» Мн:
Буйницкий Дмитрий
Готовец Кирилл
Костицын Андрей
Осипов Денис
Павлович Александр
Степанов Андрей.

«Динамо» Р:
Разгалс Френкс
Скворцов Гунарс.

«Йокерит»:
Ландин Майкю

«Куньлунь Ред Стар»:
Бартулис Оскарс
Граньяни Марк-Андре
Кейн Кори
Лаюнен Вилле
Николлс Джош
Сундстрём Юхан

«Нефтехимик»:
Пуустинен Юусо

«Салават Юлаев»:
Хохряков Пётр.

«Северсталь»:
Артамкин Алексей
Корнеев Константин
Купцов Сергей.

«Сибирь»:
Алексеев Константин
Мнацян Самвел
Первушин Владимир.

СКА:
Земчёнок Артём
Кетов Евгений.

«Слован»:
Месарош Андрей.

«Спартак»:
Гришин Алексей
Кутейкин Андрей
Никонцев Анатолий.

«Торпедо»:
Боди Мэтью
Галимов Станислав.

«Трактор»:
Рясенский Евгений
Сухачёв Владислав
Шинин Александр
Щехура Пол.

ХК «Динамо» М:
Алексеев Андрей
Афиногенов Максим
Кулёмин Вячеслав
Тарасов Даниил.

ХК «Сочи»:
Мосалёв Денис
Погоришный Олег
Томилин Артём
Щитов Никита.

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Какой будет борьба за последние кубковые места на Востоке и Западе КХЛ.
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