Барулин – о победе над «Динамо»: было тяжело найти эмоции после победы в Москве

Голкипер хоккейного клуба «Сочи» Константин Барулин прокомментировал победу своей команды над ХК «Динамо» Минск в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).



«Очень важная победа, нужны очки, боремся за плей-офф. Сейчас решается, какое место мы займём. Спасибо ребятам, тяжело было после такой победы в Москве. Столько эмоций потратили, тяжело было их доставать из себя. Справились с этим, довели дело до победы. Сегодня во втором периоде у нас открылось второе дыхание? Разговаривали между собой в раздевалке и просили друг друга вытащить все силы из себя, ведь нам нужны были сегодня эти очки. Услышали себя и стали больше работать.



Не буду обсуждать игру вратаря «Динамо», неприятное дело. Хочу пожелать ему удачи, хороший молодой парень. Где-то повезло нам, но удача и везение улыбается сильнейшим. Пропущенный гол? Просто глупости, шайба на крюке, начинаем что-то выдумывать, нужно было просто выводить шайбу и спокойно доигрывать.



Легко ли было играть против 16 полевых игроков у «Динамо»? Нельзя говорить, что «Динамо» плохо играло, ведь где-то и мы подстроились. Игра немножко поменялась, стало более равной. Всегда есть над чем работать, есть много компонентов, будем разбирать игру и от этого отталкиваться, что делать на тренировке. Хотелось бы, чтобы дома пришло много народу. И эмоции тогда появятся. В Минске всегда такая хорошая поддержка, передам большой привет минским болельщикам. Желаю успешного выступления в следующем сезоне», — передаёт слова Барулина корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

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