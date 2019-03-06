СКА — «Спартак»: Злобин открыл счёт, Гудачек отметился голевой передачей

«Спартак» вышел вперёд в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ со СКА. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Красно-белые открыли счёт на 5-й минуте второго периода благодаря точному броску Антона Злобина. Голкипер гостей Юлиус Гудачек выступил в роли одного из ассистентов.



Команды вышли на лёд в следующих составах:

СКА:



Хелльберг (Шестёркин);

Гавриков – Херсли, Гусев – Дацюк – Плотников;

Хафизуллин – Белов, Кузьменко – Прохоркин – Барабанов;

Токранов – Рундблад, Якупов – Коскиранта – Карпов;

Зуб, Каблуков – Мальцев – Тихонов, Морозов.



«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Калинин – Гончаров, Карсумс – Зубов – Лисин;

Вишневский – Кулик, Фёдоров – Ганзл – Хохлачёв;

Дыбленко – Осипов, Талалуев – Злобин – Лещенко;

Григорьев – Тришин, Котляревский – Черных – Шашков.

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Посмотреть видео гола Злобина можно на официальном сайте КХЛ.