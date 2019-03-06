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СКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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СКА — «Спартак»: Злобин открыл счёт, Гудачек отметился голевой передачей

СКА — «Спартак»: Злобин открыл счёт, Гудачек отметился голевой передачей
Хоккей / КХЛ

«Спартак» вышел вперёд в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ со СКА. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Красно-белые открыли счёт на 5-й минуте второго периода благодаря точному броску Антона Злобина. Голкипер гостей Юлиус Гудачек выступил в роли одного из ассистентов.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

СКА:

Хелльберг (Шестёркин);
Гавриков – Херсли, Гусев – Дацюк – Плотников;
Хафизуллин – Белов, Кузьменко – Прохоркин – Барабанов;
Токранов – Рундблад, Якупов – Коскиранта – Карпов;
Зуб, Каблуков – Мальцев – Тихонов, Морозов.

«Спартак»:

Гудачек (Беспалов);
Калинин – Гончаров, Карсумс – Зубов – Лисин;
Вишневский – Кулик, Фёдоров – Ганзл – Хохлачёв;
Дыбленко – Осипов, Талалуев – Злобин – Лещенко;
Григорьев – Тришин, Котляревский – Черных – Шашков.

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Посмотреть видео гола Злобина можно на официальном сайте КХЛ.

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