СКА — «Спартак»: Злобин открыл счёт, Гудачек отметился голевой передачей

«Спартак» вышел вперёд в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ со СКА. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Красно-белые открыли счёт на 5-й минуте второго периода благодаря точному броску Антона Злобина. Голкипер гостей Юлиус Гудачек выступил в роли одного из ассистентов.
Команды вышли на лёд в следующих составах:
СКА:
Хелльберг (Шестёркин);
Гавриков – Херсли, Гусев – Дацюк – Плотников;
Хафизуллин – Белов, Кузьменко – Прохоркин – Барабанов;
Токранов – Рундблад, Якупов – Коскиранта – Карпов;
Зуб, Каблуков – Мальцев – Тихонов, Морозов.
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Калинин – Гончаров, Карсумс – Зубов – Лисин;
Вишневский – Кулик, Фёдоров – Ганзл – Хохлачёв;
Дыбленко – Осипов, Талалуев – Злобин – Лещенко;
Григорьев – Тришин, Котляревский – Черных – Шашков.
Посмотреть видео гола Злобина можно на официальном сайте КХЛ.