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Овечкин: концовка вышла неоднозначной, но «Вашингтон» старался играть по схеме

Овечкин: концовка вышла неоднозначной, но «Вашингтон» старался играть по схеме
Хоккей / НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (5:3). По ходу матча подопечные Тодда Рирдена вели 5:0.

«Считаю, что мы играли умно. Это самая важная вещь. Это не была игра, где у нас был плохой старт, а потом мы пытались догонять. Да, концовка вышла неоднозначной, но мы старались играть по схеме», — кратко сказал Овечкин.

Гости уже к 26-й минуте провели пять результативных атак. Голы на счету Тома Уилсона, Бретта Коннолли, Александра Овечкина, Андре Бураковски и Никласа Бекстрёма. Впоследствии «лётчики» отыграли три шайбы усилиями Филиппа Майерса, Клода Жиру и Скотта Лотона.

После 67 игр в активе «Вашингтона» 85 очков. «Нью-Йорк Айлендерс» с 83 баллами после 66 матчей занимают в таблице дивизиона второе место.

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