Холтби — о первом месте в дивизионе: это не имеет значения в плей-офф

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (5:3). «Столичная» команда выиграла пятый матч подряд, единолично возглавив Столичный дивизион.

«Первое место в дивизионе? Мы знаем, что это не имеет особого значения в плей-офф. Туда надо просто попасть», — сказал Холтби.

После 67 игр в активе «Вашингтона» 85 очков. «Нью-Йорк Айлендерс» с 83 баллами после 66 матчей занимают в таблице дивизиона второе место.



Гости уже к 26-й минуте провели пять результативных атак. Голы на счету Тома Уилсона, Бретта Коннолли, Александра Овечкина, Андре Бураковски и Никласа Бекстрёма. Впоследствии «лётчики» отыграли три шайбы усилиями Филиппа Майерса, Клода Жиру и Скотта Лотона.

«Вашингтон» выиграл пятый матч подряд и единолично возглавил Столичный дивизион