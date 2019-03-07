Гол в большинстве и великолепный пас Овечкина — в обзоре матча с «Филадельфией»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде обыграл «Филадельфию Флайерз» — 5:3. «Кэпиталз» выиграли пятый матч подряд и вновь единолично возглавили Столичный дивизион.

После 67 игр в активе «Вашингтона» 85 очков. «Нью-Йорк Айлендерс» с 83 баллами после 66 матчей занимают в таблице дивизиона второе место.



Гости уже к 26-й минуте провели пять результативных атак. Голы на счету Тома Уилсона, Бретта Коннолли, Александра Овечкина, Андре Бураковски и Никласа Бекстрёма. Впоследствии «лётчики» отыграли три шайбы усилиями Филиппа Майерса, Клода Жиру и Скотта Лотона.

Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».

Также на счету Овечкина результативная передача, бросок в створ и блок-шот за 20 минут на льду (4.14 – в большинстве). У Евгения Кузнецова показатель полезности «+1», 3 броска, силовой приём и 18% выигранных вбрасываний за 18.58 (4.05 – в большинстве). У Дмитрия Орлова 2 голевые передачи, «+3», 3 броска и 2 блок-шота за 20.43.