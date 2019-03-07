Овечкин — о 1200 очках в НХЛ: было бы круто, немногим это удаётся

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (5:3) прокомментировал возможность достичь рубежа в 1200 очков за карьеру.

«Было бы круто. Немногим это удаётся. Будет здорово стать одним из них», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

В активе российского форварда 1199 очков за карьеру в НХЛ. Он занимает 49-е место по количеству набранных очков в лиге, отставая на один балл от Дино Сиссарелли.

Вчера, 6 марта, капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби достиг отметки 1200 очков за карьеру – в 927 матчах на его счету 1202 (441+761) балла. Он стал вторым действующим игроком, добравшимся до рубежа в 1200 очков, после Джо Торнтона из «Сан-Хосе Шаркс» (1465 очков в 1550 матчах).

Кросби стал вторым действующим игроком в НХЛ, набравшим 1200 очков за карьеру