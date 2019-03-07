КХЛ разъяснила эпизод с голом Булиржа в матче «Салават» — «Металлург»

Департамент судейства КХЛ разъяснил эпизод шестого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Металлург» (Магнитогорск). Уфимская команда ведёт в серии со счётом 3-2 и находится в шаге от выхода в полуфинал Восточной конференции. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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«На 37-й минуте после гола нападающего «Металлурга» Михала Булиржа тренерский штаб «Салавата Юлаева» взял запрос на определение положения «вне игры» перед началом голевой атаки соперника. После видеопросмотра было определено: положения «вне игры» нет, взятие ворот засчитано», — гласит заявление, опубликованное на официальном сайте КХЛ.



Уфимская команда, взявшая тренерский запрос, была наказана двухминутным удалением за задержку игры.

«Салават» сделал тренерский запрос на офсайд, гол «Металлурга» не отменили

Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.