КХЛ разъяснила эпизод с голом Булиржа в матче «Салават» — «Металлург»

Департамент судейства КХЛ разъяснил эпизод шестого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Металлург» (Магнитогорск). Уфимская команда ведёт в серии со счётом 3-2 и находится в шаге от выхода в полуфинал Восточной конференции. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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«На 37-й минуте после гола нападающего «Металлурга» Михала Булиржа тренерский штаб «Салавата Юлаева» взял запрос на определение положения «вне игры» перед началом голевой атаки соперника. После видеопросмотра было определено: положения «вне игры» нет, взятие ворот засчитано», — гласит заявление, опубликованное на официальном сайте КХЛ.
Уфимская команда, взявшая тренерский запрос, была наказана двухминутным удалением за задержку игры.
Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.