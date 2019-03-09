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Сёмин: не думаю, что «Витязь» сильно уступил ЦСКА по игре в четырёх матчах

Сёмин: не думаю, что «Витязь» сильно уступил ЦСКА по игре в четырёх матчах
Хоккей / КХЛ

Нападающий подмосковного «Витязя» Александр Сёмин подвёл итоги серии первого раунда плей-офф с ЦСКА (0-4).

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«Какой сейчас смысл ворошить прошлое? Что есть, то есть. Получилось так, что вышли на ЦСКА, играли против него, как могли. Не думаю, что сильно им уступили по игре в четырёх матчах. Встречи были равные, но ЦСКА где-то оказался более удачливым. При этом и у нас были моменты для взятия ворот. Просто нужно их реализовывать», — приводят слова нападающего «Известия».

ЦСКА выиграл серию со счётом 4-0 и вышел в полуфинал Западной конференции. Следующим соперником подопечных Игоря Никитина будет московское «Динамо». Первый матч серии состоится 13 марта.

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