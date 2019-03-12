«Каролина» обыграла «Колорадо» благодаря двум голам и передаче Свечникова

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Каролина Харрикейнз» на выезде взял верх над «Колорадо Эвеланш» — 3:0.

Счёт на 31-й минуте открыл защитник гостей Даги Хэмилтон. В середине третьего периода второй номер драфта-2018 Андрей Свечников увеличил преимущество «ураганов». Он же поставил точку в матче, поразив пустые ворота.

Посмотреть видео голов Свечникова можно на официальном сайте НХЛ.



Также на счету Свечникова результативная передача, показатель полезности «+3», 3 броска в створ, 4 силовых приёма и блок-шот за 13.41 на льду.

У Никиты Задорова 3 силовых приёма и 3 блок-шота за 15.28. Семён Варламов остался на скамейке запасных.

«Каролина» одержала седьмую победу в девяти матчах и поднялась на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 83 очка. «Колорадо» потерпел второе поражение в трёх встречах. «Лавины» с 72 баллами – 10-е на Западе.