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Свечников: поменял набалдашник на клюшке, и это сработало

Свечников: поменял набалдашник на клюшке, и это сработало
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников подвёл итоги матча с «Колорадо Эвеланш» (3:0). 18-летний уроженец Барнаула забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу, а голкипер «ураганов» Петр Мразек оформил четвёртый «сухарь» в сезоне.

«Мы выиграли прошедший матч во многом благодаря Мразеку. Он совершил несколько великолепных сейвов и провёл отличную игру. Я действительно поменял набалдашник на клюшке, как советовал Хэмилтон, и это сработало», — приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ

В нынешнем сезоне 18-летний Свечников провёл 69 матчей в регулярном чемпионате и набрал 32 (17+15) очка.

«Каролина» одержала седьмую победу в девяти матчах и поднялась на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 83 очка. «Колорадо» потерпел второе поражение в трёх встречах. «Лавины» с 72 баллами – 10-е на Западе.

А. Свечников: за Овечкиным интересно следить, он забивает каждую игру
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