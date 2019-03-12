Свечников: поменял набалдашник на клюшке, и это сработало

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников подвёл итоги матча с «Колорадо Эвеланш» (3:0). 18-летний уроженец Барнаула забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу, а голкипер «ураганов» Петр Мразек оформил четвёртый «сухарь» в сезоне.



«Мы выиграли прошедший матч во многом благодаря Мразеку. Он совершил несколько великолепных сейвов и провёл отличную игру. Я действительно поменял набалдашник на клюшке, как советовал Хэмилтон, и это сработало», — приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ



В нынешнем сезоне 18-летний Свечников провёл 69 матчей в регулярном чемпионате и набрал 32 (17+15) очка.

«Каролина» одержала седьмую победу в девяти матчах и поднялась на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 83 очка. «Колорадо» потерпел второе поражение в трёх встречах. «Лавины» с 72 баллами – 10-е на Западе.