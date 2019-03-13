Малкин в матче с «Вашингтоном» набрал 1000-е очко за карьеру в НХЛ

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (5:3) отметился двумя результативными передачами.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Теперь на счету Малкина 1000 очков в НХЛ — 391 гол и 609 голевых передач. Россиянину понадобилось 848 матчей, чтобы достичь этого показателя. Он стал 88-м игроком в истории и 5-м действующим хоккеистом лиги, которому покорился данный рубеж.

Из российских игроков этот барьер преодолели Алексей Ковалёв (1029), Александр Могильный (1032), Сергей Фёдоров (1179) и Александр Овечкин (1200). После 64 матчей нынешнего сезона на счету Малкина 70 (21+49) очков.

Овечкин: буду счастлив, когда Малкин наберёт 1000-е очко

Не перевелись ещё русские богатыри в Америке! У Малкина 1000 очков в НХЛ Есть пятый россиянин в «клубе тысячников». Форвард «Питтсбурга» сделал это в матче против Овечкина.

Видео также доступно на официальном сайте НХЛ.