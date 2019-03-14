Михайлис — о растерянности «Барыса»: такого не было, глупый вопрос

Нападающий астанинского «Барыса» Никита Михайлис поделился впечатлениями от проигрыша в матче плей-офф с хоккейным клубом «Авангард» (1:3, 0-1).



«Дали сопернику возможность играть в неравных составах. Почти 8 минут играли. В этом главная ошибка. В первом периоде „Барыс“ выглядел растерянно? Нет, такого не было. Глупый вопрос.



Что сказал Скабелка перед вторым периодом? Слова тренера останутся в раздевалке.



Завтра посмотрим игру, сейчас отдохнем. Решим, как будем действовать дальше. Все впереди. Готовимся к следующей игре.



Почему не удалили Франсона в эпизоде с Петерссоном? Это к судьям вопрос», — приводит слова нападающего Sports.kz.



Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги

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