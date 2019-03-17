Дубль Осипова помог «Локомотиву» одержать первую победу в серии со СКА

«Локомотив» встречался со СКА в третьем матче полуфинальной серии Западной конференции КХЛ. Игра прошла в Ярославле и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.



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«Железнодорожники» открыли счёт на 8-й минуте благодаря результативном броску Максима Осипова и впервые в сезоне забросили шайбу в ворота «армейцев» в Ярославле. Во втором игровом отрезке преимущество хозяев укрепил Георгий Иванов. Наиль Якупов сократил отставание в счёте на первых секундах третьего периода, на что хозяева ответили в концовке точным броском Осипова, оформившего дубль, и этот счёт сохранился до сирены. Для Осипова этот дубль стал первым в КХЛ.

«Локомотив» сократил отставание в серии — 1-2. Четвёртая игра серии пройдёт в Ярославле 19 марта.

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СКА напрягся. Такой «Локомотив» может превзойти результат «Спартака» Ярославцы впервые в этой серии не пропустили в меньшинстве и одержали первую за три года домашнюю победу над петербуржцами.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.