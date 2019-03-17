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Дубль Осипова помог «Локомотиву» одержать первую победу в серии со СКА

Дубль Осипова помог «Локомотиву» одержать первую победу в серии со СКА
Хоккей / КХЛ

«Локомотив» встречался со СКА в третьем матче полуфинальной серии Западной конференции КХЛ. Игра прошла в Ярославле и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

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«Железнодорожники» открыли счёт на 8-й минуте благодаря результативном броску Максима Осипова и впервые в сезоне забросили шайбу в ворота «армейцев» в Ярославле. Во втором игровом отрезке преимущество хозяев укрепил Георгий Иванов. Наиль Якупов сократил отставание в счёте на первых секундах третьего периода, на что хозяева ответили в концовке точным броском Осипова, оформившего дубль, и этот счёт сохранился до сирены. Для Осипова этот дубль стал первым в КХЛ.

«Локомотив» сократил отставание в серии — 1-2. Четвёртая игра серии пройдёт в Ярославле 19 марта.

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Ярославцы впервые в этой серии не пропустили в меньшинстве и одержали первую за три года домашнюю победу над петербуржцами.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 3-й матч
17 марта 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
3 : 1
1:0, 1:0, 1:1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 – Осипов (Каюмов, Коваленко) – 07:07 (5x5), 2:0 – Иванов (Ильенко, Коршков) – 36:31 (5x5), 2:1 – Якупов – 40:55 (5x5), 3:1 – Осипов (Санников, Юртайкин) – 56:04 (5x5)
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