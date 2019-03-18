Зайцев — о дисквалификации Панина: не нужно старых обид, мы теряем от этого

Известный арбитр Александр Зайцев поделился мнением о двухматчевой дисквалификации капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина.

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«У Панина чистые «5+20», это даже не обсуждается. Бил он его целенаправленно. Не исподтишка, в игровом эпизоде, но попал маленькому человеку в голову. Всё решает судья, который находился рядом и всё видел. Он же не доктор, не может обследование провести. Дал 5+20, подстраховался. Если бы дал 2+10, его могли бы поправить после игры.

Скорее всего, Панину действительно дали дисквалификацию за рецидив и репутацию. Он в какой-то мере прав. Был бы это Артюхин, ему бы в такой ситуации дали не два матча, а минимум пять. Если рецидив, значит человек не трус, он бьётся, это говорит о его характере. Пусть тренер решает, играть ему или нет. Если бы это был не Панин, может быть, дисквалифицировали бы на один матч, там же есть вилка. А комиссия думает, что наказание надо усугубить, потому что он постоянный штрафник, это совершенно неправильно. Хотя они убрали с игры капитана команды, который теперь пропустит два домашних матча серии, фактически этим решением дали преимущество «Автомобилисту». Не нужно старых обид, мы же теряем от этого! Да, Панин такой игрок, он может что-то отчебучить. Но без него и скучно же в определённой мере», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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Посмотреть видео эпизода, обернувшегося дисквалификацией Панина, можно на официальном сайте КХЛ.