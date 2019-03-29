Овечкин забил по 328 голов в первые и последние 540 игр в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сумел забросить 50-ю шайбу в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин упустил возможность достичь круглой отметки в игре с «Каролиной Харрикейнз» (3:2), не попав по пустым воротам в концовке игры.



На сегодня на счету Овечкина 656 голов в 1080 матчах в НХЛ. Примечательно, что Александр забил по 328 голов в первые и последние 540 игр за океаном. Овечкин занимает первое место в споре снайперов с 49 результативными бросками, на два гола отстаёт нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль.



«Вашингтон» одержал третью победу кряду и со 100 очками закрепился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. Столичный клуб официально гарантировал себе участие в плей-офф.

Александр Овечкин вышел на седьмое место в истории НХЛ по победным голам