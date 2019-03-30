Департамент судейства КХЛ объяснил, в чём разница между голами СКА и «Авангарда»

Департамент судейства КХЛ ответил на запрос по поводу гола Сергея Шумакова в первом матче серии между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым». «Чемпионат» попросил объяснить разницу между этим голом и незасчитанной шайбой Евгения Кетова в первом матче серии ЦСКА – СКА, а также разъяснить, касался ли нападающий «Авангарда» Сергей Широков клюшкой вратаря «Салавата Юлаева».



«Гол Евгения Кетова не был засчитан в соответствии с п.4 Правила 186, в котором сказано: «Если атакующий полевой игрок закрепился в положении в пределах площади ворот, перекрывая вратарю линию обзора, и не вступает с ним в контакт, и в этот момент шайба забрасывается в ворота, то взятие ворот не засчитывается».



В данном случае игрок СКА Антон Белов действительно закрепился перед вратарём, перекрывая ему линию обзора в момент броска. Коньки и часть тела игрока СКА находятся в площади ворот, что отчётливо видно на повторе. Здесь надо учитывать также п.5 Правила 95, в котором сказано: «Площадь ворот является трехмерным пространством, а поэтому все Правила, касающиеся площади ворот, распространяются не только на участок голубого цвета перед воротами, но и на пространство над ним, т.е. до высоты перекладины ворот».



Говорить о схожести этого эпизода с ситуацией в которой был забит гол Сергеем Шумаковым в матче «Авангард» — «Салават Юлаев» нельзя.



Гол был засчитан в соответствии с п.1 Правила 185, в котором сказано: «Если атакующий полевой игрок оказался в площади ворот в момент, когда шайба пересекает плоскость линии ворот и при этом никоим образом не влияет на способность вратаря защищать свои ворота или занимать надлежащую позицию для защиты ворот, то взятие ворот засчитывается».



Перед взятием ворот нападающий «Авангарда» Сергей Широков не закреплялся перед вратарём «Салавата Юлаева», как это было в случае с Антоном Беловым, а именно оказался в момент броска в площади ворот (в данном случае в площади ворот находилась его клюшка).



Если бы Сергей Широков коснулся вратаря клюшкой, гол был бы отменён, однако малый штраф на игрока наложен не был бы согласно подпункту (г), п.2 статьи 5 Положения о процедуре видеопросмотра по запросу тренера, в котором сказано: «После принятия решения по отмене взятия ворот штрафы на атакующего игрока, виновного в блокировке вратаря, не накладываются».



Во время просмотра эпизода судьями были использованы все имеющиеся на арене видеокамеры. Видео, в том числе и выложенное на сайте КХЛ, позволяет чётко определить: в данном эпизоде Сергей Широков не касался клюшкой голкипера «Салавата Юлаева», соответственно, взятие ворот было засчитано в полном соответствии с Правилами», — указано в сообщении Департамента судейства.

Из-за чего поднялся спор в эпизоде с голом Шумакова?