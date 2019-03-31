Овечкин вышел на единоличное 8-е место за историю НХЛ по играм с «2+» голами

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 6:3 (3:0, 1:1, 2:1) в пользу гостей. Для «Кэпиталз» эта победа стала четвёртой кряду.

Дубль в составе «Кэпиталз» оформил российский нападающий Александр Овечкин, укрепивший лидерство в снайперской гонке: теперь на его счету 51 заброшенная шайба. Российский форвард в 132-й раз в карьере в одном матче забросил минимум две шайбы. Он вышел на восьмое место в истории НХЛ по играм с «2+» голами, превзойдя результат Теэму Селянне.

Также лучший российский снайпер в истории НХЛ вышел на четвёртое место в истории НХЛ по голам в большинстве.

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