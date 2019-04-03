Упущенный шанс «Питтсбурга» на досрочный выход в плей-офф — в обзоре матча

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» победил «Питтсбург Пингвинз» — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0). Для «Ред Уингз» эта победа стала шестой кряду.

Самыми результативными игроками матча стали форварды «Детройта» Тайлер Бертуцци (2+1) и Дилан Ларкин (0+3), а Энтони Манта оформил дубль. Единственную шайбу за «Питтсбург» забросил Фил Кессел, которому ассистировал Сидни Кросби.

«Питтсбург» (97 очков) остался на шестом месте в Восточной конференции и еще не гарантировал себе место в первом раунде Кубка Стэнли. Теоретически «Пингвинз» могут вытеснить из зоны плей-офф «Каролина Харрикейнз» (95 очков), а также «Коламбус Блю Джекетс» и «Монреаль Канадиенс» (по 94).

Обзор самых ярких моментов матча можно посмотреть на «Чемпионате».

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