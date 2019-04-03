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Александр Радулов признан второй звездой дня в НХЛ

Александр Радулов признан второй звездой дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала трёх лучших игроков прошедшего дня.

Лучшим игроком признан нападающий «Детройт Ред Уингз» Тайлер Бертуцци, оформивший дубль и сделавший результативную передачу в игре с «Питтсбург Пингвинз» (4:1).

Второй звездой признан форвард «Даллас Старз» Александр Радулов, набравший четыре очка в матче с «Филадельфией Флайерз» (6:2). Радулов принял участие в четырёх результативных атаках «Далласа». Александр оформил дубль и дважды ассистировал партнёрам. Российский нападающий впервые в сезоне набрал четыре очка за матч.

Замкнул тройку лучших нападающий «Бостон Брюинз» Джейк Дебраск, набравший 3 (2+1) балла во встрече с «Коламбус Блю Джекетс» (6:2).

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