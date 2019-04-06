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Джонстон: Бобровский сделал сейв, Панарин забил. Эти парни приносят дивиденды

Джонстон: Бобровский сделал сейв, Панарин забил. Эти парни приносят дивиденды
Хоккей / НХЛ

Обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Крис Джонстон высоко оценил игру российских легионеров «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского и Артемия Панарина в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 Б).

«Важнейшая игра сезона у «Коламбуса». Сергей Бобровский сделал невероятное спасение в третьем периоде, Артемий Панарин забил безумные голы в основное время и в серии буллитов. Команда получила путёвку в плей-офф, а эти парни, которые станут свободными агентами, приносят команде дивиденды», — отметил Джонстон.

Напомним, генеральный менеджер «мундиров» Ярмо Кекяляйнен не стал обменивать российских хоккеистов в конце февраля перед закрытием рынка, хотя и у Бобровского, и у Панарина заканчиваются действующие контракты.

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