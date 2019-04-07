СКА одолел ЦСКА в Санкт-Петербурге и сравнял счёт в серии — 3-3

СКА встречался с ЦСКА в шестом матче серии финала Западной конференции КХЛ. Игра состоялась в Санкт-Петербурге и закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.



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Хозяева открыли счёт на 16-й минуте стараниями Наиля Якупова. Во втором периоде форвард питерских «армейцев» оформил дубль и укрепил преимущество хозяев. ЦСКА нашёл достойный ответ в виде двух голов Мэта Робинсона, оформившего дубль за две с половиной минуты. Во втором случае защитник гостей реализовал большинство. Хозяева снова вышли вперёд в третьем периоде после того, как Никита Гусев отличился в формате «5 на 4», и счёт 3:2 сохранился до финальной сирены.

СКА сравнял счёт в серии — 3-3. Седьмой матч состоится в Москве 9 апреля.

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Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.