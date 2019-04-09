Состав ЦСКА на решающий матч со СКА: Мамина заменил Скотт

Стал известен состав московского ЦСКА на седьмой матч финальной серии Западной конференции с петербургским СКА, информирует в своём «твиттере» команда Игоря Никитина. Встреча состоится сегодня, 9 апреля, начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Победитель сыграет в финале Кубка Гагарина с «Авангардом».
По сравнению с шестым матчем в составе ЦСКА не оказалось нападающего Максима Мамина, которого заменил Грег Скотт.
Сорокин (Юханссон);
Нестеров — Блажиевский, Слепышев — Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Скотт;
Науменков — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;
Романов, Капризов — Светлаков — Телегин, Ртищев.
Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги
Каким был седьмой матч серии ЦСКА – СКА в сезоне-2014/15
Седьмой матч серии ЦСКА – СКА! LIVE
В проигравшем клубе может очень многое измениться уже в ближайшее время.