Д. Хьюз: хочу быть первым номером на драфте НХЛ, давно думаю об этом

Главный фаворит грядущего драфта Национальной хоккейной лиги Джек Хьюз прокомментировал итоги лотереи, которую выиграл «Нью-Джерси Дэвилз».

«Если я стану первым номером, осуществится моя мечта. Давно думаю об этом. Хочу быть первым номером, лучшим игроком на драфте. Считаю, что это поможет федерации хоккея США и Программе развития сборных команд. Летом я катался со звездой НХЛ Тейлором Холлом. Это отличный парень. Для меня было бы честью однажды сыграть за «Нью-Джерси», — цитирует Хьюза официальный сайт НХЛ.

«Дьяволы» будут выбирать игрока первыми. За ними последует «Нью-Йорк Рейнджерс», далее – «Чикаго Блэкхоукс». За последние девять лет клуб, в котором играет Холл, в пятый раз побеждает в лотерее.



Фаворитом грядущего драфта считается Хьюз. Ненамного от него отстаёт финн Каапо Какко. Американец долгое время считался главным фаворитом рейтингов, но ближе к концу сезона финн почти догнал его.