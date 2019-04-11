Хедман: при счёте 3:0 у Кучерова был замечательный шанс забить ещё

Защитник клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман поделился впечатлениями от проигранного матча с «Коламбус Блю Джекетс» (3:4, 0-1 в серии).



«Не сказал бы, что мы расслабились, но чуть сбавили темп. Мы начали второй период при счёте 3:0, и у Никиты Кучерова был замечательный шанс забросить ещё одну шайбу. Но в результате мы пропустили сами, стали терять шайбу. Наши ошибки придали им сил, и они заиграли активнее», — приводит слова Хедмана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



По итогам первого периода победитель регулярного сезона вёл со счётом 3:0. Отличились Алекс Киллорн (в меньшинстве), Энтони Чирелли и Янни Гурд. Ник Фолиньо одну шайбу отыграл, а в третьем игровом отрезке «жакеты» смогли выйти вперёд. Голы на счету Дэвида Савара, Джоша Андерсона (в меньшинстве) и Сета Джонса.

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