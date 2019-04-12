Умарк: пожалел, если бы не остался в Уфе. У нас отличный шанс в следующем сезоне

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк заявил, что у уфимской команды есть отличный сезон, чтобы хорошо выступить в следующем сезоне.

«Конечно, не всё сводится к деньгам. У меня здесь контракт. Изначально я планировал, что этот сезон будет для меня последним здесь, но из-за семейной ситуации мы решили, что останемся ещё на год. Думаю, я бы пожалел, если бы не остался. Сейчас, когда мы настолько хороши, думаю, у нас есть отличный шанс в следующем сезоне, почти все ребята останутся. Есть много причин играть здесь… Будет приятно отдохнуть, съездить в отпуск, но я уже не могу дождаться, когда сыграю за «Салават» в новом сезоне.

Рассмотрю ли предложение о новом контракте? Конечно, «Салават» занимает важное место в моём сердце, это единственная команда, за которую я буду играть в России. По плану следующий год будет для меня последним в России, но никогда не знаешь, всё может поменяться. Но пока что думаю, следующий год будет последним», — сказал Умарк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Умарк: не буду разрывать контракт с «Салаватом», иначе потом пожалею о деньгах