Генменеджер «Коламбуса»: работаем над тем, чтобы заключить контракт с Гавриковым

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен отметил, что клуб предпринимает шаги для заключения контракта с защитником Владиславом Гавриковым. Ранее российский хоккеист расторг контракт со СКА.



«Работаем над тем, чтобы заключить контракт с Гавриковым. «Коламбус» сделает объявление, когда всё будет готово. Надеемся заполучить игрока, хотя есть несколько вопросов, которые необходимо решить, чтобы урегулировать все детали», — приводит слова Кекяляйнена североамериканский журналист Джефф Свобода.



Гавриков переехал в Петербург в 2017 году и в составе СКА стал обладателем Кубка континента. В прошлом году завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Пхёнчхане в составе сборной России.

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