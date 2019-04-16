Бриндамор — о жёстких словах об Овечкине: это были мои эмоции, нужно идти дальше

Главный тренер клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Роб Бриндамор прокомментировал свою пресс-конференцию после третьего матча серии с «Вашингтон Кэпиталз» (5:0). Тренер, оценивая драку Андрея Свечникова и Александра Овечкина, жёстко раскритиковал действия форварда «Вашингтона».



«Да, подобные комментарии были. Когда ты находишься в разгаре игры и на пике эмоций, видишь ситуацию немного по-другому. Я по-прежнему обеспокоен данной ситуацией, но нужно двигаться дальше», — приводит слова тренера Washington Post.



Напомним, быстро сбросивший первым краги Овечкин быстро уложил соотечественника на лёд. Свечников смог подняться только с помощью медицинского персонала и партнёров. Отметим, что во втором матче серии (4:3 ОТ) Овечкин применил эффектный силовой приём против Свечникова. В двух матчах на счету Александра 3 (1+2) очка, у Андрея также 3 (2+1) балла.

«Овечкин вырос на улице и знает реалии жизни, Свечникову надо соображать» Драка двух русских хоккеистов в НХЛ вызвала небывалый ажиотаж.