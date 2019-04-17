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Лебрюн — о «Коламбусе»: чёрт возьми, теперь они могут выиграть Кубок Стэнли

Лебрюн — о «Коламбусе»: чёрт возьми, теперь они могут выиграть Кубок Стэнли
Хоккей / НХЛ

Известный североамериканский обозреватель Пьер Лебрюн прокомментировал выход «Коламбус Блю Джекетс» во второй раунд плей-офф НХЛ. В четвертьфинале Восточной конференции подопечные Джона Тортореллы обыграли «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4-0.

«Очень приятный момент для клуба, который никогда ранее не выигрывал серию плей-офф. «Мундиры» наконец-то победили и сделали это при самых неожиданных обстоятельствах. Сейчас кто-нибудь сомневается, что Кекяляйнен (генеральный менеджер «Коламбуса». — Прим. «Чемпионата») пошёл ва-банк? Чёрт возьми, теперь «Коламбус» может выиграть Кубок Стэнли», — написал Лебрюн в своём «твиттере».

Команда Тортореллы выбила обладателей Президентского кубка из розыгрыша Кубка Стэнли. Впервые в истории «жакеты» смогли выиграть серию плей-офф. До этого «Блю Джекетс» четыре раза вылетали в первом раунде.

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