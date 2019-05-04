Сёмин: я планировал остаться в «Витязе», новое соглашение было вопросом времени

Нападающий «Витязя» Александр Сёмин прокомментировал подписание нового контракта.



«Я планировал остаться в «Витязе», и новое соглашение стало лишь вопросом времени. У нас получился сложный сезон, и остались смешанные чувства, особенно после не самого удачного выступления в плей-офф. Задача команды — не просто достойно выступить в регулярном чемпионате, а навязать борьбу в плей-офф. Надеюсь, с новой командой и новым тренерским штабом у нас это получится», — приводит слова Сёмина официальный сайт подмосковного клуба.



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 35-летний Сёмин принял участие в 54 матчах, набрав 41 (19+22) балл при показателе полезности «+6» и 43 минутах штрафного времени. В среднем за матч ветеран проводил на площадке около 17 с половиной минут. В четырёх встречах Кубка Гагарина Сёмин записал на свой счёт одну результативную передачу.

Дацюк – в Екатеринбурге, а Киселевич – в «Авангарде»? Какие сделки ждём в КХЛ Где продолжат карьеру Кагарлицкий и Хохлачёв? Вернётся ли в КХЛ Ян Коварж? Вопросов ещё очень много.