Капитан «Каролины» Уильямс: тихо уходить не собираемся

Капитан «Каролины Харрикейнз» Джастин Уильямс прокомментировал поражение в третьем матче финала Кубка Стэнли в Западной конференции НХЛ с «Бостон Брюинз» (1:2, 0-3).

«Один гол. Это всё, чего нам не хватило. Раск в начале матча был очень хорош, чего уж там. В первом периоде у нас была куча возможностей. И мы, наверное, заслуживали лучшего. Но что есть, то есть. Он сделал много великолепных сейвов и вначале, и за всю игру. Повести в счёте мы так и не смогли. Наше большинство снова не сработало. Ни пять на три, ни четыре на три. Мы не выжали из этих возможностей достаточно остроты. Разница в том, что они в большинстве забили, а мы — нет.

Думаю, разочарование вы все можете прочитать на моём лице. Сейчас я слишком разочарован. А завтра вы, скорее всего, услышите от меня все клише, какие только существуют для подобных ситуаций. Мы не собираемся тихо уходить», — заявил после матча Уильямс.