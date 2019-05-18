Хартли могут дисквалифицировать за оскорбления арбитров

Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли может получить дисквалификацию за оскорбления арбитров, информирует «Спорт-экспресс».
Дело североамериканского специалиста рассмотрят после ближайшей игры сборной Латвии. Таким образом, канадский наставник не пропустит матч чемпионата мира с Россией. Игра с состоится сегодня, 18 мая, начало — в 13:15 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию.
После четырёх игр на турнире российская команда возглавляет свою группу. На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая.
Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).
- 18 мая 2019
-
01:00
-
00:48
-
00:26
- 17 мая 2019
-
23:56
-
23:35
-
23:29
-
23:22
-
22:21
-
22:01
-
21:36
-
21:30
-
21:00
-
20:27
-
20:14
-
19:53
-
19:46
-
19:38
-
19:36
-
19:36
-
19:19
-
18:48
-
17:36
-
17:31
-
16:15
-
13:45
-
12:40
-
12:30
-
12:21
-
12:14
-
12:03
-
11:59
-
11:49
-
11:44
-
10:42
-
07:00