Хартли могут дисквалифицировать за оскорбления арбитров

Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли может получить дисквалификацию за оскорбления арбитров, информирует «Спорт-экспресс».

Дело североамериканского специалиста рассмотрят после ближайшей игры сборной Латвии. Таким образом, канадский наставник не пропустит матч чемпионата мира с Россией. Игра с состоится сегодня, 18 мая, начало — в 13:15 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию.

После четырёх игр на турнире российская команда возглавляет свою группу. На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая.



Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

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