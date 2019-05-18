Индрашис: судьи могли где-то удалить россиян, но тут мы ничего не можем сделать
Нападающий сборной Латвии Микс Индрашис поделился впечатлениями от поражения в матче со сборной России (1:3) на чемпионате мира.
«Хорошая команда против нас играла, думаю, мы тоже хорошо играли, сражались, бились до конца. Мастерство у соперника повыше, но по игре мы много не уступали.
Удар Орлова в голову Батне? Это вопрос судьям, а не мне. Как они судят, так они судят, мы тут ничего не можем поделать. После игры можно сказать что угодно, так что не будем. Конечно, обидно. Проиграли… Могли где-то в нашу пользу большинство дать, но это хоккей, такая жизнь», — передаёт слова Индрашиса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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