Годро должен сыграть в матче со сборной России, участие Ларкина под вопросом

Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл рассказал о состоянии форвардов Джонни Годро и Дилана Ларкина перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира со сборной России.



«В данный момент оцениваем состояние Ларкина и пока не могу сказать, что с ним, но судя по всему, завтра он не сможет сыграть. Годро не тренировался, тренировка была по желанию, он решил не заниматься. Джонни должен сыграть.



Годро пропустил несколько матчей из-за травмы. Получил повреждение, но продолжал играть. Это повлияло на его игру. Мы не забиваем легко, нам надо забивать грязные голы, когда ребята идут на ворота, бросают и играют на добивании. Такие ребята, как Ван Римсдайк, должны оказывать большое влияние на игру, потому что он играет перед воротами.

Прошлый матч был первым для Джонни после травмы. Надеюсь, завтра он будет чувствовать себя лучше, чем в игре с Канадой. И надеюсь, что у него пойдёт игра», — передаёт слова Блэшилла корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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