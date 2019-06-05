Лукоянов — об уходе Бердыева из «Рубина»: он дал старт моей футбольной карьере

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал уход Курбана Бердыева с поста главного тренера «Рубина».

«Скажем спасибо! Курбан Бекиевич сделал очень многое для казанского спорта и даже дал старт моей небольшой футбольной карьере!» — цитирует Лукоянова пресс-служба «Ак Барса».

Сегодня, 5 июня, по итогам встречи с руководством клуба главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев принял решение покинуть клуб. Бердыев возглавлял тренерский штаб казанской команды 14,5 лет.

В период с августа 2001 года по декабрь 2013-го и с июня 2017 по июнь 2019 года Бердыев провёл у руля «Рубина» 553 официальных матча, в которых одержал 247 побед.

Под его руководством рубиновые дважды выигрывали чемпионат России (2008, 2009), один раз Кубок России (сезон-2011/12), дважды Суперкубок России (2010, 2012), дважды бронзовые медали чемпионата России (2003, 2010), дважды принимали участие в групповом турнире Лиги чемпионов, сумели дойти до четвертьфинала Лиги Европы.

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