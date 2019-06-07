Лебрюн: арбитры пропустили момент, который критически важен для всего плей-офф

Известный североамериканский хоккейный обозреватель Пьер Лебрюн прокомментировал спорный эпизод в пятом матче финала Кубка Стэнли 2019 года.
«Арбитры явно пропустили этот момент, который оказался критически важен для всей нынешней хоккейной весны, когда в НХЛ много судейских спорных решений. «Бостон» имеет полное право быть оскорблённым, хотя тренер Брюс Кэссиди, возможно, пожалеет о словах про испорченную репутацию НХЛ. Трудно вернуться в игру после таких эмоций.
Бозак после игры сказал, что не знает, что произошло в том моменте. Но он знает, что всё сошло ему с рук. Странная вещь заключается в том, что в данном моменте хоккеисты «Бостона» перестали играть, хотя свистка не было. Конечно, они ожидали удаления, но пока не последовал свисток, останавливаться нельзя. Это позволило Перрону открыться и забить победный гол.
Уолком заявил, что решения арбитров не комментирует. Я его понимаю, но это была ещё одна тяжёлая ночь в плей-офф для лиги, которая и так испытывает кошмар после всех нынешних судейских свистков и их отсутствия», — приводит слова Лебрюна The Athletic.
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