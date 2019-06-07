Газета Сент-Луиса высмеяла критику подсечки Бозака на форварде «Бостона»

В пятом матче серии финала Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» в гостях обыграл «Бостон Брюинз» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).

Победную шайбу в середине третьего периода забросил канадский форвард «Блюз» Дэвид Перрон с передачи Райана О'Райлли, автора первой шайбы в ворота «Бостона». Гол был засчитан, несмотря на спорный эпизод, произошедший за несколько мгновений до этого, когда нападающий «Сент-Луиса» Тайлер Бозак сбил с ног форварда «Бостона» Ноэля Аккьяри.

После матча игроки и тренерский штаб «Бостона» обрушились с критикой на судейскую бригаду матча во главе с Келли Сазерлэндом и Стивом Козари. В свою очередь центральная спортивная газета Сент-Луиса St.Louis Post Dispatch высмеяла критику подсечки Бозака на форварде «Бостона».

What a trip! — именно с таким заголовком вышла в свет газета. В прямом переводе с английского языка это означает «Какая поездка!». Но в то же самое время это выражение можно перевести и как «Какая подножка!». Tripping — удаление за подножку.

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Бозак — о подсечке перед голом: видел шайбу и пошёл к ней, а соперник упал