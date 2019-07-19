Николишин — об интервью Панарина: он имеет право говорить то, что считает нужным
Чемпион мира 1993 года Андрей Николишин прокомментировал интервью с российским нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным. Форвард жёстко раскритиковал работу российских властей и президента страны. Николишин полагает, что хоккеист имеет право говорить то, что считает нужным.
«У нас у каждого своё мнение, у Панарина есть своё, он имеет право говорить то, что считает нужным. Я не вижу никаких противопоказаний, что человек высказывается насчёт власти. Да, он публичный человек, но он также имеет право так говорить», — цитирует Николишина Sport24.ru.
Напомним, 27-летний Артемий Панарин — нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс». Он является самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ.
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