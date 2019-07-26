Кожевников: поддерживаю курс на приглашение молодёжи в олимпийскую сборную

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал объявленный состав олимпийской сборной на предстоящий турнир в Сочи, который пройдёт с 3 по 8 августа.
«Состав олимпийской сборной на предстоящий турнир в Сочи я бы охарактеризовал как сплав опыта и молодости. В команде есть ребята, выступавшие даже в национальной сборной, но есть и совсем юные хоккеисты, для которых приглашение в олимпийскую команду станет, несомненно, большим событием в карьере. Для молодых ребят выступление на турнире в Сочи будет бесценным опытом.
Поддерживаю курс ФХР на привлечение в олимпийскую сборную как можно большего количество перспективных хоккеистов. Отдельно хотел бы остановиться на усилении тренерского штаба. Просто великолепно, что удалось добиться согласия Хабибулина вернуться в родную страну и работать на благо отечественного хоккея. У Николая огромный опыт, которым он с радостью поделится с нашими нынешними вратарями», — сказал Кожевников «Чемпионату».
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