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Уодделл: хочу развить успех «Каролины», у нас первоклассный клуб

Уодделл: хочу развить успех «Каролины», у нас первоклассный клуб
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» Дон Уодделл прокомментировал подписание нового контракта с командой.

«Я очень рад, что продлил контракт с „Харрикейнз“ и хочу развить успех, которого нам удалось добиться в минувшем сезоне.У нас первоклассный клуб, великолепные болельщики, и мы считаем, что наша команда способна бороться за Кубок Стэнли. Моя семья и я очень довольны, что останемся в Роли», — приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в течение лета «Каролину» покинули два помощника генерального менеджера, несколько сотрудников скаутского отдела, тренер вратарей Майкл Бейлс, а также тренер фарм-клуба Майк Велуччи, который в прошлом сезоне вместе с командой стал обладателем Кубка Колдера.

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