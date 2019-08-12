Уодделл: хочу развить успех «Каролины», у нас первоклассный клуб

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» Дон Уодделл прокомментировал подписание нового контракта с командой.
«Я очень рад, что продлил контракт с „Харрикейнз“ и хочу развить успех, которого нам удалось добиться в минувшем сезоне.У нас первоклассный клуб, великолепные болельщики, и мы считаем, что наша команда способна бороться за Кубок Стэнли. Моя семья и я очень довольны, что останемся в Роли», — приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, в течение лета «Каролину» покинули два помощника генерального менеджера, несколько сотрудников скаутского отдела, тренер вратарей Майкл Бейлс, а также тренер фарм-клуба Майк Велуччи, который в прошлом сезоне вместе с командой стал обладателем Кубка Колдера.
- 12 августа 2019
-
23:52
-
23:40
-
23:14
-
22:58
-
22:19
-
21:54
-
21:25
-
20:57
-
20:46
-
20:22
-
20:06
-
19:55
-
19:43
-
19:29
-
18:57
-
18:33
-
18:11
-
17:54
-
17:36
-
17:15
-
16:31
-
16:23
-
15:57
-
15:11
-
14:52
-
14:17
-
13:45
-
13:33
-
13:00
-
12:27
-
12:10
-
11:49
-
11:35
-
11:08
-
10:38