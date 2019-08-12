Уодделл: хочу развить успех «Каролины», у нас первоклассный клуб

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» Дон Уодделл прокомментировал подписание нового контракта с командой.



«Я очень рад, что продлил контракт с „Харрикейнз“ и хочу развить успех, которого нам удалось добиться в минувшем сезоне.У нас первоклассный клуб, великолепные болельщики, и мы считаем, что наша команда способна бороться за Кубок Стэнли. Моя семья и я очень довольны, что останемся в Роли», — приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Напомним, в течение лета «Каролину» покинули два помощника генерального менеджера, несколько сотрудников скаутского отдела, тренер вратарей Майкл Бейлс, а также тренер фарм-клуба Майк Велуччи, который в прошлом сезоне вместе с командой стал обладателем Кубка Колдера.