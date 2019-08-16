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Хет-трик Тихонова принёс СКА победу в контрольном матче с «Витязем»

Хет-трик Тихонова принёс СКА победу в контрольном матче с «Витязем»
Хоккей / КХЛ 0

СКА провёл контрольный матч с «Витязем» на предсезонном сборе Финляндии. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу санкт-петербургского клуба. Ранее «армейская» команда была сильнее «Йокерита» (2:1).

Календарь регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20

Хет-триком в составе команды Алексея Кудашова отметился Виктор Тихонов. Российский нападающий дважды переиграл Илью Ежова во втором периоде и установил окончательный результат в третьем периоде, поразив пустые ворота.

Матч в воротах СКА начинал 21-летний уроженец Санкт-Петербурга Алексей Мельничук. В ходе третьего периода Мельничука сменил Пётр Кочетков.

Товарищеские матчи (клубы)
16 августа 2019, пятница. 14:00 МСК
Витязь
Московская область
0 : 3
0:0, 0:2, 0:1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Тихонов (Рундблад, Кемппайнен) – 24:00 (4x4), 0:2 – Тихонов – 32:00 (5x5), 0:3 – Тихонов – 59:00

В первом матче регулярного чемпионата КХЛ питерские «армейцы» сыграют с магнитогорским «Металлургом» (2 сентября), а «Витязь» в этот же день сыграет в Челябинске с «Трактором».

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Мельничук сыграет в воротах СКА в товарищеском матче с «Витязем»
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