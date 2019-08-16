Хет-трик Тихонова принёс СКА победу в контрольном матче с «Витязем»

СКА провёл контрольный матч с «Витязем» на предсезонном сборе Финляндии. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу санкт-петербургского клуба. Ранее «армейская» команда была сильнее «Йокерита» (2:1).

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Хет-триком в составе команды Алексея Кудашова отметился Виктор Тихонов. Российский нападающий дважды переиграл Илью Ежова во втором периоде и установил окончательный результат в третьем периоде, поразив пустые ворота.

Матч в воротах СКА начинал 21-летний уроженец Санкт-Петербурга Алексей Мельничук. В ходе третьего периода Мельничука сменил Пётр Кочетков.

В первом матче регулярного чемпионата КХЛ питерские «армейцы» сыграют с магнитогорским «Металлургом» (2 сентября), а «Витязь» в этот же день сыграет в Челябинске с «Трактором».

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