Яковенко — о Кузнецове: на употреблении кокаина наш игрок попался впервые

Бывший тренер «Спартака», «Авангарда», «Трактора», а также экс-генеральный менеджер «Химика» и «Северстали» Андрей Яковенко прокомментировал дисквалификацию российского нападающего Евгения Кузнецова Международной федерацией хоккея на четыре года

«На моей памяти на употреблении кокаина наш хоккеист попадается впервые. Очень надеюсь, наша сборная больше никого не потеряет из игроков НХЛ, а сами ребята будут думать. Евгению же желаю с достоинством пережить случившееся, пережить дисквалификацию и отказаться навсегда от пагубной привычки», — сказал Яковенко «Чемпионату».

Кузнецов является двукратным чемпионом мира (2012, 2014), обладателем Кубка Стэнли 2018 года, а также чемпионом мира среди молодёжных команд (2011). На чемпионате мира 2019 года российская команда завоевала бронзовые медали, однако сам Кузнецов награды лишён.

Источник: «Вашингтон» разочарован, что Кузнецов скрывал правду про кокаин